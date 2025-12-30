Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, rogo all'ex Cinema Scala

Modena, rogo all'ex Cinema Scala

Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dei resti della copertura danneggiata dal fuoco

1 minuto di lettura

Intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio divampato all’ex Cinema Scala a Modena in via Gherardi Pietro Ercole. Il rogo è avvenuto poco prima delle 20 e sul posto sono giunte due autopompa serbatoio, un’autobotte per il rifornimento idrico, un carro aria per il supporto agli operatori dotati di autorespiratori e un’autoscala per il controllo dei punti alti della struttura.

L’incendio ha interessato una porzione della copertura superstite dell'edificio e un consistente accumulo di masserizie stoccate all’interno dei locali. Le squadre hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere le fiamme, operando in condizioni ambientali complesse a causa del denso fumo e del calore sprigionato. Grazie alla tempestività dell’intervento, si è evitato che il rogo si propagasse ulteriormente alle strutture adiacenti.

Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale e del 113 per la gestione della viabilità e per gli accertamenti di competenza. Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dei resti della copertura danneggiata dal fuoco.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, un Natale senza carro armato: Mezzetti batte Muzzarelli

Modena, un Natale senza carro armato: Mezzetti batte Muzzarelli

Terrore a Modena, banda armata fa irruzione in una villa isolata: proprietari legati

Terrore a Modena, banda armata fa irruzione in una villa isolata: proprietari legati

Modena, nuovi atti vandalici al cimitero di San Cataldo

Modena, nuovi atti vandalici al cimitero di San Cataldo

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori

Modena, futuro segretario provinciale Pd: la ricerca dell'ircocervo

Modena, futuro segretario provinciale Pd: la ricerca dell'ircocervo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

Aeroporto di Bologna, sequestrati 12mila farmaci e cosmetici illegali: 14 denunciati

Aeroporto di Bologna, sequestrati 12mila farmaci e cosmetici illegali: 14 denunciati

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni