Mostro di Modena: 1100 firme per riaprire otto omicidi irrisolti

Sono da poco passate le ore 12 quando Laura Curti, presidente dell’associazione I Ricci, esce dagli uffici della Procura della Repubblica di Modena con la ricevuta di deposito in mano. Stampata con data 27 febbraio sul faldone con 1.100 firme, raccolte negli ultimi quattro mesi, per chiedere la riapertura dei casi irrisolti di omicidio che, tra la seconda metà degli ottanta e la rima dei Novanta, riguardarono otto giovani donne in provincia di Modena. Omicidi maturati nel mondo della prostituzione e della droga. Delitti irrisolti ma ricondotti negli anni, più per racconto giornalistico che per evidenze scientifiche e giudiziarie, sotto un unico filone: quello del cosiddetto Mostro di Modena. L'ipotesi che dietro a quelle morti di donne uccise e i cui corpi vennero trovati in diversi casi abbandonati in campi, canali od aree isolate, ci fosse una unica mano, alimentò il racconto che portò anche ad una produzione TV.Oggi, a distanza di 40 anni, i volti di quelle otto donne, che diventano 10 se si considerano casi non riconducibili all'ipotesi del mostro, vengono ricordati attraverso i nomi riportati sul frontespizio del faldone con pagine di firme indirizzato direttamente al Procuratore Capo Luca Masini.'Siamo assolutamente consapevoli che dall' ultimo omicidio sono passati ormai trenta lunghissimi anni, ma speriamo sempre, che queste ragazze possano avere una giustizia terrena, non solo quella Divina che non spetta sicuramente a noi e a Lei. Le chiediamo, per quanto Vi sia possibile, di vagliare tutte quelle tracce che allora non sono state vagliate, di battere le piste non battute, di analizzare quei campioni di Dna che allora non avevano risultati certi. La tecnologia e la scienza hanno fatto passi da gigante, noi speriamo che questi passí portino in una direzione sola. Smascherare i colpevoli o il colpevole che si è accaníto su queste ragazze togliendo loro, per sempre, il diritto alla vita'- si legge nelle lettera di accompagnamento alle firme raccolta dall'Associazione I Ricci. Tante firme, più di 1100, raccolte appunto in pochi mesi, dal novembre scorso, quando in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, si ricordò la figura di una delle donne uccise. Volto e nome cancellato dalla storia, insieme a quelli di altre nove vittime che non hanno avuto giustizia. E che i volontari dell'associazione hanno a voluto riunire in una unica richiesta di verità. Commosso, davanti alla porta della procura c'è Stefano Balboni, fratello di Marina Balboni, assassinata all'età di 21 anni, il 1 novembre 1987.Il gesto di oggi è importante anche se non capace di fondare la possibilità di dare un volto e un nome a ci ha tolto la vita a Marina.Secondo indiscrezioni almeno tre dei dieci casi presenterebbero caratteristiche compatibili con l'ipotesi di un’unica mano dietro i delitti. Oggi le tecnologie forensi permetterebbero di riesaminare reperti e tracce che allora non potevano essere analizzati con la stessa precisione. Ma molti testimoni non ci sono più, altre donne che frequentavano quell’ambiente hanno scelto il silenzio, e gli investigatori dell’epoca sono in pensione. Restano però materiali ancora conservati presso la Medicina Legale di Modena che, se sottoposti a nuove analisi, potrebbero aprire scenari finora inesplorati. Anche a livello giornalistico sul cui piano ai tempi si muoveva una figura rimasta oggi nella memoria, quella di Pierluigi Salinaro, storico cronista di nera della Gazzetta di Modena, anch'egli oggi presenteFra le vittime, una delle figure più emblematiche è Annamaria Palermo, uccisa da diverse coltellate nel 1991, il cui corpo venne ritrovato nel canale Corlo, a Modena. Il fascicolo conserverebbe ancora numerosi reperti analizzabili.Al di là dell’esito che avrà la richiesta di riapertura, il gesto compiuto questa mattina rappresenta un segnale civile e politico: la volontà di non lasciare che quei delitti che hanno strappato la vita a dieci giovani donne restino senza verità e senza giustizia. Per testimoniare anche questo aspetto presenti davanti alla procura insieme ai rappresentanti dell'associazione I Ricci, anche la deputata del M5S Stefania Ascari e la rappresentante del gruppo Donne Democratiche Patrizia BelloiGiovanna Marchetti - 19 anni - assassinata il 21 agosto 1985Donatella Guerra - 22 anni - assassinata il 12 settembre 1987Marina Balboni-21 anni-assassinata il 1 novembre 1987Claudia Santachiara-24 anni-assassinata il 30 maggio 1989Fabiana Zuccarini-21 anni-assassinata l'8 marzo 1990Anna Bruzzese-32 anni-assassinata il 4 febbraio 1992Anna Maria Palermo-21 anni assassinata il 26 gennaio 1994Monica Abate-31 anni-assassinata il 3 gennaio 1995