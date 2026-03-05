Agli arresti domiciliari continua a perseguitare ragazza via social: in carcere 25enne di Vignola

Era già stato arrestato il 14 dicembre scorso dai Carabinieri di Vignola intervenuti nel corso di un noto programma televisivo, sottoponendo il 25enne di Vignola, alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con terzi, anche mediante strumenti telematici. L'accusa era di avere messo in atto dal settembre dello scorso anno, atti persecutori aggravati nei confronti di una ragazza di 24 anni. Nonostante ciò il ragazzo ha violato le restrizioni e continuato a contattare la giovane utilizzando molteplici profili “fake” sui social network, inviandole ripetuti messaggi dal contenuto minaccioso e promuovendo segnalazioni finalizzate alla chiusura dei suoi profili. Tanto da spingere la vittima a rivogersi nuovamente ai Carabinieri della Tenenza di Vignola, consegnando loro i numerosi messaggi e riferendo che la vicenda le avesse provocato un profondo stato di ansia e paura.



Così, nella mattinata del 27 febbraio scorso, a seguito della sua segnalazione sulla possibilità che l’indagato fosse nuovamente collegato online tramite un profilo anonimo da cui le inviava ulteriori messaggi, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’indagato, sorprendendolo ad utilizzare uno smartphone per contattare la vittima.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena convalidava l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.





Il 27 febbraio scorso i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato, in flagranza differita, un giovane di 25 anni, stabilmente residente nel centro modenese e già detenuto agli arresti domiciliari, gravemente indiziato del reato di atti persecutori aggravati nei confronti di una vittima di 24 anni, attiva sulle principali piattaforme social.





