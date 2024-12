Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’operazione è scaturita da un immediato intervento a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Stazione Carabinieri di Castelvetro, relativa a una possibile truffa in corso ai danni di una signora ultraottantenne. La vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere, che con toni allarmanti le aveva riferito di un grave incidente stradale occorso al figlio, inducendola a preparare contanti e gioielli da consegnare a un incaricato in arrivo a casa sua.I militari, comprendendo la gravità della situazione, sono intervenuti prontamente presso l’abitazione, intercettando nelle vicinanze un giovane che si aggirava con fare sospetto. Alla vista dei Carabinieri, il soggetto ha tentato di fuggire, opponendo resistenza durante un breve inseguimento a piedi, ma è stato bloccato e sottoposto a perquisizione.I Carabinieri hanno accertato che l’anziana vittima era in procinto di consegnare denaro e gioielli, prontamente recuperati e messi al sicuro.Questa mattina, il giovane è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Modena che lo ha giudicato con rito direttissimo, convalidando l’arresto e disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza notturna dalle ore 20:00 alle ore 07:00 nel comune del proprio domicilio.