Estate a Serramazzoni, esperienze a 360°

A Serramazzoni l'amministrazione rilancia sul turismo. Nella consapevolezza che non si può vivere della nostalgia di quanto Serramazzoni nei decenni passati, meta anche di ritiri di prestigiose squadre, ma di essere pronta con la forza delle idee che mettono in rete le anime sociali e culturali del territorio, a proporre un calendario di iniziative per rendere più appetibile i soggiorno, anche solo mordi e fuggi, di poche ore nel centro montano raggiungibile in 20 minuti dalla pianura. A presentarlo gli assessori con delega alla cultura e al turismo, Annamaria Dallari e Alessandra Preti.Eventi e manifestazioni che animeranno il centro storico nei mesi di giugno, luglio e agosto e settembre, con laboratori per bambini, teatro dei burattini, il cinema in pineta ogni lunedì, attività sportive per ragazzi e adulti e un cartellone di concerti dal vivo e mercati artigianali.Ufficialmente, il programma ha preso il via domenica 22 giugno con un trekking lungo e un giro in e-bike a cura di Faeto 1000 multisport, e nei prossimi giorni sarà possibile fare numerose attività, tra cui, venerdì 27 giugno una visita guidata al Castello di Pompeano a cura di P.L.Piumi dalle ore 19:30, (per info 3338173404), il concerto “Ost in Space” Original soundtrack a cura di A.P.S.Sole e Luna dalle ore 21:30 presso Castello di Pompeano e domenica 29 giugno un giro in -bike lungo a cura di Faeto 1000 Multisport.Nel mese di luglio e agosto sono previste attività di diverso tipo, tra cui cinema all’aperto, yoga al tramonto, animazione per bambini a cura della scuola di pallavolo Serramazzoni Coop sociale, concerti d’estate del corpo bandistico di Riccò mercatini, bike festival spettacoli di burattini. Inoltre sabato 12 e domenica 13 luglio ci sarà la sagra parrocchiale, nel piazzale Don Marino Donini.La rassegna si concluderà sabato 27 settembre con la festa provinciale “Nati per Leggere” un percorso itinerante per le vie del centro con partenza alle 15:30 dalla biblioteca Comunale.Annamaria Dallari, assessore alla Cultura, Comunicazione, Politiche giovanili e pari opportunità di Serramazzoni, sottolinea che «quest'anno l'estate di Serramazzoni sarà all'insegna del benessere all'aria aperta, con iniziative sul fitness, sulle camminate e il trekking grazie a professionisti che ringrazio per la preziosa collaborazione. Una grande attenzione sarà poi dedicata ai più piccoli, con tante proposte dedicate a loro, per rendere l’estate di Serramazzoni un’esperienza ricca di curiosità, divertimento e compagnia.Ovviamente tutto questo è possibile collaborando in stretta sinergia con associazioni, attività commerciali e aziende, che hanno sostenuto attivamente la nostra amministrazione mettendo al centro la valorizzazione della comunità e del territorio. Siamo certi – conclude Dallari – che non vi annoierete e che sapremo coinvolgervi con tante meravigliose attività».Le iniziative dedicate ai bambini saranno supportate anche da centri estivi tra cui Pallandia (tre – cinque anni) al Palazzetto di Serramazzoni, a cura di Anderlini, Summer Kids (da sei a nove anni) + teens (10-13 anni) al Centro Pineta di Serramazzoni, con attività motorie, sportive e di divertimento, laboratori didattici, escursioni e uscite e piscina. Alla sera ci saranno animazioni per bambini in Pineta, spettacoli di burattini, letture per bambini con la Tata Lio e cinema all’aperto.Tra le iniziative di maggior rilievo si segnala il cinema all’aperto, gratuito per tutti i partecipanti, che anche quest’anno torna nel verde della nostra Pineta. La selezione dei film – da La spada nella roccia a Little Miss Sunshine, passando per i classici Disney e I Tenenbaum – è pensata per tutte le età: storie capaci di farci sorridere, riflettere, emozionarci sotto le stelle, in un’atmosfera davvero magica.Inotre il 6 e 7 luglio, a Monfestino, vivremo un appuntamento speciale grazie alla collaborazione tra Associazione 3 Lune e PesoSpecifico Teatro: sabato, osservazione della luna, domenica, osservazione del sole, e poi, la rievocazione storica della leggenda di Titiro e Odina, con una camminata dal Castello alle Cascate del Bucamante, accompagnata da racconti e atmosfere d’altri tempi.Non mancheranno i concerti serali, tra cui “Ost in Space”, a cura dell’associazione Sol e Luna, che renderà ancora più suggestiva la cornice del Castello di Pompeano. E poi il tanto atteso Candlelight concert “Despues Tango”, curato da Arteinscena, che trasformerà la Pineta in un palcoscenico incantato, rischiarato solo dalla luce delle candele.Grande rilievo avrà anche il progetto “Autori, Storie e Parole – parole di montagna, storie di paese”, che ci accompagnerà per tutta l’estate con incontri dedicati a scrittori del territorio come Augusto Sorbi, Franca Gualmini e Luca Ispani. Un viaggio attraverso libri, poesie e racconti che intrecciano memoria, natura e Appennino.Ci sarà poi “Cappuccetti, lupi e lupetti – Racconti nel bosco”, la Biblioteca in Pineta, ideata e coordinata dalla nostra volontaria comunale Lionella Ghedini, con il supporto della biblioteca comunale. Un progetto pensato per i più piccoli – anche per i piccolissimi – che porta le storie nei luoghi più naturali e suggestivi: tra alberi, suoni e immaginazione. Un esempio concreto di biblioteca diffusa, capace di educare, accogliere, unire.