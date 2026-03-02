Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine: tre auto distrutte da un incendio, nessun ferito

Vigili del fuoco in azione alle 3 di notte in via Villa Emma. Sul caso indagano i carabinieri

Un incendio nella notte ha distrutto tre auto e ne ha danneggiata una quarta in via Villa Emma, a Formigine. L’allarme è scattato alle 3.20, quando diversi residenti hanno segnalato le fiamme provenienti da un gruppo di vetture parcheggiate lungo la strada.
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo sono arrivati con un’APS e un’autobotte di supporto. Al loro arrivo, le auto erano già avvolte dal fuoco e il rogo si era esteso ai mezzi vicini. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diversi minuti, seguite dalla bonifica dell’area per evitare nuove accensioni.
Non risultano feriti né persone intossicate. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Violenza sessuale su un 13enne: in carcere 24enne pakistano

Omicidio stradale: si è costituito il quarto giovane ricercato

Eccellenza, tre punti fondamentali per il Formigine

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Con la micro-car elettrica nel canale: anziano salvato a Castelfranco

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Castelfranco, palazzetto dello sport abbandonato a se stesso

Rifiuti a Carpi, l'abbandonatore seriale di Cortile sarà segnalato dalla indefessa consigliere Brina?

Elezioni a Vignola, Azione scarica Smeraldi e appoggia il Pd di Emilia Muratori

