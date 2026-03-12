Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, auto in fiamme in via Rometta: illeso il conducente

Non si registrano feriti né intossicati in quanto il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo autonomamente e prima che si propagassero le fiamme

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sassuolo in via Rometta, a causa di un incendio che ha coinvolto un'autovettura.

L'allarme è scattato alle 10:35, quando diverse chiamate sono giunte alla sala operativa del 115 segnalando fiamme e una densa colonna di fumo.

Sul posto è stata immediatamente inviata la squadra del Distaccamento di Sassuolo: una volta estinto l'incendio, gli operatori hanno proceduto alla completa messa in sicurezza dell'area e della carcassa del veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati in quanto il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo autonomamente e prima che si propagassero le fiamme.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza, la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

