'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Caro direttore, la lettera di Malavasi (qui la lettera), al contrario di altre, questa volta mi ha spinto a rispondere perché è molto concreta e dà la possibilità di dare informazioni importanti.
Partiamo da Albareto dove abbiamo investito e finanziato con 630mila euro il rifacimento di strada Munarola, verrà bandita a breve la gara per individuare chi realizzerà l'intervento che sarà effettuato nel corso di quest'anno. E' una notizia che condivido volentieri anche perché so che è molto attesa dai residenti della zona. Svelo anche un'altra notizia che potenzialmente potrebbe avere impatti molto positivi per Albareto: tra le undici proposte di privati che abbiamo ricevuto nella seconda finestra prevista per le manifestazioni d'interesse in attuazione del Piano urbanistico generale una riguarda la rigenerazione dell'area dell'ex fonderia.
A Ganaceto, lo scorso dicembre, sono iniziati i lavori del nuovo tratto ciclopedonale che collegherà stradello Lenzini, a fianco della statale per Carpi con la pista già esistente. Sono consapevole che l'iter per far partire i lavori è stato decisamente complesso ma ora ci siamo e i lavori sono in corso.
A Lesignana dopo anni di chiusura a seguito della pandemia, un'associazione riaprirà uno spazio di proprietà comunale che si trova nel parco 1° maggio grazie all'avviso pubblico che abbiamo proposto. Nella vicina Villanova la nuova scuola dell'infanzia realizzata grazie a fondi del PNRR è pronta ad aprire le sue porte il prossimo anno scolastico. Un edificio che anche lei direttore ha potuto vedere perché è stata il teatro della mia conferenza stampa di fine anno.
Si può fare di più?