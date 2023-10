Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La tesi del capo di Stato è che la leadership di Washington 'tiene insieme il mondo'. Rispetto ai conflitti nell’Est Europa e in Medio Oriente, Biden ha sottolineato che 'sembrano lontani' ma che sono appunto decisivi in una prospettiva di 'sicurezza nazionale'.Secondo l’agenzia di stampa Associated Press, alla vigilia di un anno elettorale a Washington il presidente deve far fronte a un’opposizione significativa. È previsto che l’amministrazione di Biden, già oggi, chieda al Congresso il via libera per 105 miliardi di dollari. Sessanta miliardi sarebbero parte del dossier Ucraina, in chiave anti-russa, e dovrebbero permettere di assicurare la tenuta degli arsenali americani consentendo parallelamente nuove forniture di armi a Kiev. Quattordici invece i miliardi in favore di Israele, impegnato dal 7 ottobre in una campagna militare a seguito dell’offensiva e dei raid compiuti dall’organizzazione palestinese Hamas. Altri 14 miliardi, stando alla proposta della Casa bianca, servirebbero infine a coprire le spese per la barriera anti-migranti al confine tra Messico e Stati Uniti.Foto Italpress