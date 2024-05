Corte internazionale chiede l’arresto di Netanyahu e del capo di Hamas

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Se i giudici confermeranno la decisione, sarebbe la prima volta che la Corte penale con sede all’Aia emette un mandato di arresto internazionale per il leader politico di un Paese alleato degli Stati Uniti.Khan ha chiarito che richiederà il mandato d’arresto anche per il ministro della Difesa Yoav Gallant e per altri due alti funzionari di Hamas: il leader delle Brigate Al-Qassem, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri – meglio conosciuto come Mohammed Deif -, e il capo dell’Ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh.



Khan ha chiarito che le accuse a carico dei leader di Hamas riguardano “sterminio, omicidio, presa di ostaggi, stupro e violenza sessuale durante la detenzione”, mentre quelle a carico di Netanyahu e Gallant consistono nell’aver “causato lo sterminio, la fame come metodo di guerra – inclusa la negazione degli aiuti umanitari -” e nell’aver “colpito deliberatamente i civili nel corso del conflitto”.





Khan, nell’intervista alla Cnn, ha aggiunto: “Il 7 ottobre il mondo è rimasto scioccato davanti alle immagini di persone strappate dai loro letti, dalle loro case, dai diversi kibbutz in Israele”, quando i commando delle Bragate Al-Quds legate ad Hamas hanno condotto i loro assalti nel sud di Israele. Il procuratore ha aggiunto che le persone “hanno sofferto enormemente”. È da aprile che circolano notizie su un possibile mandato di arresto internazionale della Cpi a carico dei leader di Hamas nonché dei vertici del governo e delle Forze armate israeliane. Una possibilità, questa, che Netanyahu aveva definito “un oltraggio di proporzioni storiche” contro un Paese che “possiede un sistema legale indipendente in grado di indagare eventuali violazioni”.