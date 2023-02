De Luca: 'Stoltenberg dice di produrre più armi? Va consegnato a servizi sociali'

Mercoledì 15 febbraio, dopo il vertice tra i trenta ministri della Difesa della Nato a Bruxelles in cui è stato deciso un nuovo impegno per fornire più armi pesanti e adestramento militare all’Ucraina, il segretario generale dell’Alleanza atlantica aveva dichiarato: “Viviamo in un mondo più pericoloso, con l’atteggiamento aggressivo della Russia, la minaccia persistente del terrorismo e le nuove sfide lanciate dalla Cina“.Nel documento firmato a Bruxelles è previsto un potenziamento delle capacità di difesa degli Stati per rendere la deterrenza più efficace e credibile per gli anni a venire. I ministri hanno anche analizzato le opzioni per aumentare la capacità industriale della difesa. La priorità per la Nato resta riempire i depositi di armi e munizioni, “che hanno raggiunto una domanda senza precedenti viste le forniture all’Ucraina”, aveva sottolineato Stoltenberg.