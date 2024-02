Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante l’evento, Biden è infatti tornato a puntare l’indice contro il predecessore Donald Trump per il drammatico assalto al Congresso di inizio 2021 e ha raccontato del primo vertice dei leader del G7 cui prese parte dopo la sua elezione a presidente.'E Mitterrand, della Germania – volevo dire, della Francia – mi ha guardato e ha detto: Dimmi, cosa… Perché… Per quanto tempo siete tornati? Io l’ho guardato e il cancelliere tedesco mi ha detto: Cosa direbbe, presidente, se domani prendesse in mano il London Times e leggesse: un migliaio di persone fa irruzione nella Camera dei comuni, sfonda porte, due poliziotti uccisi per fermare l’elezione del primo ministro. Cosa direbbe?' ha detto Biden ai suoi sostenitori in un apparente stato confusionale.