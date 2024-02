Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il 16 febbraio di quest'anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenuto Navalny A.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza', si legge nel comunicato.Il presidente Putin è stato informato del decesso del dissidente, come afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale ha dichiarato che le cause della morte 'saranno accertate dai medici'.Mercoledì, l’oppositore di Putin aveva subito il 27esimo trasferimento in cella di isolamento dall’inizio della sua detenzione. In totale, Navalny ha trascorso 308 giorni in isolamento dall’inizio della detenzione a gennaio 2021.