Il Papa ha incontrato Zelensky: per lui una Madonna su un giubbotto antiproiettile

L’incontro è durato circa 40 minuti e si è incentrato sulla situazione umanitaria e politica dell’Ucraina provocata dalla guerra in corso, riferisce la sala stampa del Vaticano in una nota a margine. “Il Papa ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno.Entrambi – prosegue – hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di ‘gesti di umanità’ nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto”.La formula di pace di Kiev e la condanna dei crimini russi sono stati tra i temi affrontati. “Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini”, ha scritto Zelensky su Telegram, evidenziando durante l’incontro la questione relativa alle decine di migliaia di bambini deportati. “Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa”. “Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina”, perché “non può esserci uguaglianza tra la vittima e l’aggressore“. Zelensky ha anche parlato al Pontefice “della nostra formula di pace come dell’unico algoritmo efficace per raggiungere una pace giusta” e papa Francesco “si è offerto di unirsi alla sua attuazione”.Foto AgenziaNova