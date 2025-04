L'ultima di Trump: dati sospesi per 90 giorni, Cina esclusa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una sospensione dei dazi americani aggiuntivi per i prodotti di decine di Paesi è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La comunicazione è stata diffusa sul social network Truth è riportata dall'agenzia Direi.



La sospensione non riguarda le importazioni dalla Cina. I dazi, ha fatto sapere Trump, saranno in questo caso al 125 per cento. Per gli altri Paesi invece le tariffe saranno più basse, al 10 per cento.



“Sulla base della mancanza di rispetto che la Cina ha dimostrato verso i mercati mondiali, aumento con effetto immediato la tariffa applicata alla Cina da parte degli Stati Uniti d’America al 125%” ha scritto Trump.

“Mi auguro che, prima o poi – e spero in un futuro prossimo – la Cina si renda conto che i tempi in cui si approfittava degli Stati Uniti, e di altri Paesi, non sono più sostenibili né accettabili”.Su Truth si legge ancora: “Al contrario, e considerando il fatto che oltre 75 Paesi hanno contattato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i dipartimenti del Commercio e del Tesoro, per negoziare una soluzione sui temi in discussione riguardanti il commercio, le barriere commerciali, i dazi, la manipolazione valutaria e le tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mia forte raccomandazione, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e l’applicazione, nello stesso periodo, di una tariffa reciproca notevolmente ridotta, pari al 10%, anch’essa con effetto immediato”.