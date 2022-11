'Missili russi caduti in Polonia', ma Mosca smentisce

Due missili sarebbero caduti sul territorio della Polonia nella regione di Lublino al confine con l’Ucraina uccidendo due persone. Lo riferisce l’emittente radiofonica polacca Zet citando fonti 'non ufficiali'. Secondo la testata, sul posto sono presenti rappresentanti di polizia, procura e dell’Esercito. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha convocato una riunione urgente del Comitato del Consiglio dei ministri per la sicurezza e la difesa nazionale, come confermato dal portavoce del governo Piotr Muller su Twitter.I vigili del fuoco hanno confermato in precedenza che ci sono state esplosioni a Przewodów nella regione di Lublino, ha riferito sempre all’emittente il portavoce del quartier generale distrettuale dei Vigili del fuoco statali a Hrubieszów, Marcin Lebiedowicz chiarendo che era arrivata una segnalazione di un’esplosione in essiccatoio di grano. 'Due persone sono morte sul colpo. Al momento stiamo mettendo in sicurezza la scena e illuminando l’area d’azione', ha aggiunto.'Sappiamo che i media stanno riferendo che due presunti missili russi avrebbero sconfinato in Polonia uccidendo due persone. Posso dirvi che non abbiamo nessuna informazione al momento per sostenere queste notizie e siamo al lavoro per trovarne'. ha detto alla stampa statunitense il portavoce del Pentagono, Patrick Ryder.Nessun missile russo ha colpito la Polonia e le ricostruzioni di media e funzionari di Varsavia sono solo 'una provocazione deliberata': così il ministero della Difesa di Mosca in una nota. Secondo questa versione, 'le dichiarazioni di media e funzionari polacchi rispetto alla presunta caduta di missili ‘russi’ nell’area di Przewodów sono una provocazione deliberata nel tentativo di produrre un’escalation'.Nella nota si legge ancora: 'Le immagini dei rottami pubblicate dai media polacchi da Przewodów non hanno nulla a che vedere con armi russe'.'Oggi è successo quello che avevamo avvertito da tempo.

Il terrore non è limitato ai nostri confini di stato. Missili russi hanno colpito la Polonia, sul territorio del nostro paese amico - ha detto Zelensky -. Quante volte l'Ucraina ha parlato del fatto che il nostro paese terrorista di stato non sarà limitato? Polonia, Stati baltici... È questione di tempo prima che il terrore russo vada avanti. Bisogna mettere il terrorista al loro posto. Più tempo la Russia si sentirà impunità, più minacce saranno per tutti coloro che potranno arrivare i missili russi. Lanciare missili sul territorio della Nato... Questo è un attacco missilistico russo sulla sicurezza collettiva. Questa è un'escalation molto significativa. Bisogna agire.

E ora voglio dire a tutti i nostri fratelli e sorelle polacchi: l'Ucraina vi sosterrà sempre! La Russia si oppone al mondo. La Russia sta perdendo sul campo di battaglia e sta terrorizzando noi e tutti quelli che può raggiungere'.