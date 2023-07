Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’avvocatessa di Zaki, Hoda Nasrallah, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che dalla pena di 3 anni comminata oggi saranno decurtati i 22 mesi già trascorsi dietro le sbarre. Pertanto, il ricercatore egiziano dovrà trascorrere in carcere 14 mesi, poco più di un anno. “Attendiamo che il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi conceda la grazia”, ha affermato Nasrallah.La vicenda giudiziaria di Zaki è iniziata con l’arresto tra il 7 e l’8 febbraio 2020 e dura da più di tre anni, di cui 22 mesi passati in carcere. Lo studente era stato catturato tre anni fa dopo l’atterraggio all’aeroporto del Cairo dagli agenti dei servizi segreti. Per circa 24 ore non erano trapelate sue notizie né ai familiari né ai media. La notizia del suo arresto era stata divulgata successivamente dall’Egyptian Initiative for Personal Rights solo il giorno successivo.