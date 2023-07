Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’uso di munizioni a grappolo è stato definito come un crimine da parte degli Stati Uniti, e così dovrebbe essere trattato. La Russia non ha ancora avuto la necessità di utilizzare munizioni a grappolo, 'ma se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto' di rispondere reciprocamente, ha spiegato Putin.'Fino ad ora non l’abbiamo fatto, non l’abbiamo usato e non ne abbiamo avuto tale necessità. Ma, naturalmente, se vengono usati contro di noi, ci riserviamo il diritto di rispondere a specchio', ha detto Putin osservando come la Russia abbia depositi piuttosto forniti di munizioni a grappolo.