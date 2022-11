Segretario Nato: 'Sostegno militare Nato a Ucraina? Iniziato nel 2014'

'E' per questo che, quando la Russia ha lanciato l'invasione, le truppe ucraine erano molto meglio addestrate, in grado di contrattaccare'

Il sostegno militare dei Paesi della Nato all'Ucraina 'non è iniziato nel febbraio di quest'anno. Nel 2014 nel centro di addestramento di Yavoriv, che è stato bombardato' dai russi nelle prime fasi della guerra, 'ho visto militari canadesi e statunitensi addestrare militari ucraini'. Ed è per questo che, quando la Russia ha lanciato l'invasione, 'le truppe ucraine erano molto meglio addestrate, in grado di contrattaccare'. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, intervenendo all'Aspen-Gmf Bucharest Forum, in corso nella capitale rumena prima della ministeriale Esteri.



'Ci incontriamo a Bucarest in un momento critico per la nostra sicurezza è il messaggio di oggi è chiaro: la Nato è qui, la Nato è vigile - ha detto anche Stoltenberg -. Sosterremo l'Ucraina fino alla fine, non arretreremo. La guerra di Putin non ci ha fatto dimenticare altri partner, come Georgia, Moldova e Bosnia-Herzegovina. Che sosterremo, in modo che possano difendersi. Dall'inizio di questa brutale invasione stiamo assistendo al fallimento di Vladimir Putin che sta rispondendo con attacchi ancora più gravi alle infrastrutture del gas per privare gli ucraini di elettricità, acqua e riscaldamento in modo da usare l'inverno come arma'.





