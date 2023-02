Terremoto, sale a 24mila il numero delle vittime

In Turchia sarebbero almeno 20.665, mentre in Siria il numero dei morti è di 3.513

Si aggrava sempre di più il numero dei morti del devastante terremoto che ha colpito lunedì Turchia e Siria eche avrebbe superato le 24mila vittime, secondo quanto riferito dalle autorità locali. In Turchia sarebbero almeno 20.665; mentre in Siria il numero dei morti è di 3.513.



Intanto arriva la notizia del ritrovamento di un 16enne turco che è stato estratto vivo da un palazzo crollato nella città di Kahramanmaras. Secondo quanto riferisce la Cnn, il ragazzo sarebbe in buone condizioni. Anche un neonato, che si suppone abbia due mesi di vita, è stato salvato dopo 128 ore tra le macerie.



Foto Italpress

