Trump si ricandida: 'Con me l'America tornerà grande e gloriosa'

'Questa non sarà la mia campagna, questa sarà la vostra campagna'

Donald Trump si ricandida. L’ex presidente ha annunciato l’intenzione di ripresentarsi alla guida della Casa Bianca in occasione delle presidenziali del 2024. 'Per rendere l’America di nuovo grande e gloriosa, annuncio la mia candidatura a presidente degli Stati Uniti' - ha detto Trump davanti a una folla riunita a Mar-a-Lago, la sua tenuta sul lungomare in Florida. Circondato da alleati, consiglieri e influencer.



'Biden non avrà altri quattro anni - ha promesso, assicurando che - da ora all'election day combatterò come nessun altro prima e sconfiggeremo la sinistra democratica radicale che sta tentando di distruggere il nostro Paese dall'interno. Questa non sarà la mia campagna, questa sarà la vostra campagna' - ha proseguito il tycoon, quindi ha puntato il dito contro Biden per l'inflazione, la crisi del migranti e una invasione dell'Ucraina che con lui 'non sarebbe successa', promettendo di tenere l'America 'fuori da ogni guerra'.



Il tycoon ha insistito anche sul successo dei suoi candidati a Midterm con 232 vittorie e 22 sconfitte, e si è dipinto come 'una vittima' delle inchieste e ha ironizzato di avere il 'record' dei mandati di comparizione, dicendosi più perseguitato di Al Capone. Ha chiuso dopo 68 minuti uscendo con Melania con lui sul palco.





