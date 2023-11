Usa, è morto a 100 anni l’ex segretario di Stato Henry Kissinger

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Origini ebraiche, in fuga dall’Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale, giunto negli Usa 15enne, Kissinger è morto nella sua casa in Connecticut. Fu premio Nobel per la pace nel 1973, insieme con Le Duc Tho, per aver avviato la composizione del conflitto in Vietnam. Nello stesso anno, sostenne il golpe di Augusto Pinochet contro il presidente Salvador Allende in Cile. Fu anche artefice della cosiddetta 'diplomazia del ping-pong', la politica delle visite e del dialogo con la Cina comunista.'E’ una perdita terribile per entrambi i Paesi e per il mondo' - ha scritto sul social network X l’ambasciatore di Pechino a Washington, Xie Feng.