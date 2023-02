Visita di Biden a Zelensky: dagli Usa mezzo miliardo di aiuti militari

Il sostegno statunitense fornito all’Ucraina da quando la Russia ha avviato al sua offensiva militare nel Paese, il 24 febbraio 2022, è arrivato a superare i 27 miliardi dollari. A proposito della guerra, il capo dello Stato Usa ha affermato che dopo un anno di ostilità “Kiev è ancora in piedi, l’Ucraina è ancora in piedi, la democrazia è ancora in piedi”.Biden ha aggiunto che l’anno scorso il presidente russo Vladimir Putin “pensava di poter sconfiggere un Occidente diviso e un’Ucraina debole” ma che quanto successo nel conflitto ha rivelato che il capo dello Stato di Mosca “era completamente in torto”. Zelensky, sempre secondo Cnn, ha affermato che lui e l’omologo statunitense hanno anche discusso dell’eventuale invio di “armi a lungo raggio e di armi che potrebbero ancora essere fornite all’Ucraina che ancora non ci sono state date”.Il tema delle armi, in questo caso quelle destinate alla Russia, è tornato anche nelle parole del segretario di Stato di Washington Anthony Blinken. Parlando con l’emittente Cbs il dirigente Usa ha detto che il governo statunitense “dispone di informazioni che ci fanno credere che la Cina stia considerando di inviare armi letali alla Russia” e ha aggiunto che Washington “ha fatto capire a Pechino che un’eventualità del genere creerebbe grossi problemi per loro e nelle relazioni con noi”. La visita di Biden dovrebbe precedere di un giorno quella della primo ministro italiana Giorgia Meloni, attesa domani a Kiev.