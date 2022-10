Zelensky: 'Berlusconi filo Putin? Ha quasi 90 anni, gli auguro buona salute'

'Cosa ha pensato sentendo le dichiarazioni filo-Putin di Berlusconi? Berlusconi ha persino utilizzato le stesse espressioni e la narrativa di Putin. Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa meno. Lo vota solo l’8 per cento degli italiani e questa è la risposta confortante del vostro elettorato, ciò mi basta… Comunque, ha quasi 90 anni e gli auguro di restare in buona salute'. Così il presidente ucraini Zelensky ha risposto a una domanda sulle dichiarazioni del leader di Forza Italia in una intervista di oggi al Corriere della Sera.Parole dolci invece nei confronti della premier Giorgia Meloni.'Per ora posso solo parlare in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione negativa.E poi l'ulteriore richiesta di invio di armi.'Ci servono difese antiaeree, per noi è vitale. Vogliamo che i nostri profughi tornino in Ucraina, dobbiamo ricostruire la nostra economia, che i bambini vadano a scuola, che la società riprenda a funzionare pienamente. E per questo ci servono armi contro gli attacchi dall’aria e per garantire la sicurezza dei civili. L’Italia produce sistemi di difesa antiaerea assieme a Francia, Germania e pochi altri: speriamo possano aiutarci'.