17 anni fa la strage di Nassirya

Quest'anno nessuna cerimonia solenne davanti al monumento ai Caduti a Modena ma il ricordo della strage di Nassirya, l’attentato alla base italiana in Iraq nel quale, nel 2003, persero la vita 17 militari e due civili, è sempe vivoDopo le cerimonia del 4 novembre, festa delle forze armate, la strage del 12 novembre di 17 anni fa rappresenta uno degli atti recenti più devastanti nei confronti delle forze armate italiane in missione nei territori di crisi. 'Quello fu il 'ground zero' italiano' - affermò l'anno scorso il Prefetto Maria Patrizia Paba che insieme al Sindaco e al Comandante dell’Accademia militare depose una corona dall’oro, omaggio della città, al monumento ai caduti di viale Martiri delle Rimembranze.Nella strage di Nassirya l’Arma dei Carabinieri pago un tributo pesantissimo, con 12 vittime che si trovavano all’interno della palazzina del quartier generale dei Carabinieri in Iraq nell'ambito della missione italiana Antica Babilonia