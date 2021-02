A Draghi l'ok di PD, Forza Italia e Italia Viva Meloni dice no

Gli incontri di ieri sono seguiti al colloquio di mercoledì con Giuseppe Conte, per il quale è probabile l'ipotesi di entrare, forse come ministro, nel nuovo esecutivo e all'appoggio arrivato giovedì 4, primo giorno di consultazioni, da Calenda, Bonino e radicali. Atteso per oggi l’incontro con Beppe Grillo, che guiderà la delegazione pentastellata dopo che, questa mattina, Davide Casaleggio ha annunciato il ricorso al voto degli iscritti su Rousseau.

Draghi ha incassato ieri il “pieno appoggio” anche da parte di Forza Italia e Italia Viva . Anche il Partito Democratico si dice disposto “a fare la sua parte” mentre Liberi e Uguali è pronta a sfilarsi nel caso in cui l’ex presidente della Bce dovesse ricevere l’appoggio da parte della Lega. Proprio il leader del Carroccio, Matteo Salvini, oggi ha aperto alla possibilità della presenza di ministri leghisti all’interno del nuovo esecutivo. Chiusura netta, invece, da parte di Giorgia Meloni che ha dichiarato di non garantire la fiducia Conte, di stare all'opposizione ma facendo proposte e votando provvedimenti a favore del paese e nell'interesse nazionale

