A Ferrara Fabbri lancia un 'social-contest' sulla sua pagina Facebook

Si chiama #OrdiniAMOaFE l’iniziativa che il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha lanciato oggi. Si tratta di un ‘photo-social-contest’ pensato per essere al fianco delle attività costrette a chiudere dopo l’ingresso dell’Emilia-Romagna in zona arancione. Da domani – giovedì 19 novembre – chiunque ordini avvalendosi di servizio a domicilio o asporto potrà inviare – via whatsapp al numero 3396832252 o postandolo sui social con l'hashtag #OrdiniAMOaFE – un proprio selfie con prodotti o piatti ordinati: le foto più belle saranno pubblicate sulla pagina Facebook del sindaco di Ferrara, che conta oltre 46.200 followers e oltre 71mila persone che la seguono., spiega il primo cittadino. Il sindaco Fabbri ricorda inoltre che sulla home page del sito istituzionale ( https://www.comune.fe.it/ “Stiamo mettendo in campo iniziative, e siamo aperti a nuove proposte, per consentire ai lavoratori dei settori più colpiti di superare un momento difficile e di porre le basi per il futuro. La città c’è: rivolgersi alle attività e consumare prodotti del nostro territorio è un modo che tutti possiamo mettere in campo per sostenere l’economia locale”, dice il sindaco. “La necessaria lotta alla diffusione del virus deve accompagnarsi a misure adeguate – che continueremo a sollecitare anche al governo – per dare il massimo supporto a chi è fortemente penalizzato dalle chiusure. Da parte nostra stiamo anche continuando sulla strada del bando anticrisi, con risorse comunali, per dare contributi a fondo perduto a chi è stato penalizzato dai vari Dpcm”.