Afghanistan, i talebani entrano a Kabul: rientrano oggi gli italiani

I talebani sono già arrivati a Kabul e stanno entrando in città da tutti i fronti. L'annuncio arriva dal ministero dell'Interno afghano, citato. Kabul non sarà attaccata e la transizione avverrà pacificamente ha assicurato il ministro ad interim, Abdul Sattar Mirzakwal, il quale ha assicurato che le forze di sicurezza garantiranno l'incolumità dei cittadini.Secondo fonti diplomatiche sarà l'ex ministro dell'Interno afghano ed ex ambasciatore in Germania Ali Ahmad Jalali, a guidare il governo di transizione dopo che si saranno le dimissioni del presidente Ashraf Ghani. Sono iniziate questa mattina intanto le operazioni per il rientro in Italia del personale dell'ambasciata a Kabul e dei connazionali presenti in Afghanistan: ieri l'appello della Farnesina tramite una mail mandata agli italiani presenti in Afghanistan a ritornare in Italia tramite il volo messo a disposizione dall'aeronautica militare.Finisce nel peggiore dei modi una guerra durata 20 anni e conclusa pochi mesi fa con il ritiro del contingente Nato, Usa e quindi italiano. Pochi mesi che sono stati sufficienti ad aprire al ritorno dei talebani.“Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan - scriveva appena il 30 giugno scorso il ministro della Difesa italiano Guerini -. Con il rientro dell’ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logistico e operativo condotto con puntualità e sicurezza dalle nostre Forze Armate. Non termina però l’impegno della comunità internazionale, Italia in primis, per l’Afghanistan che continuerà in altre forme, a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane”. Parole che oggi appaino cancellate dalla realtà e lontane anni luce.La campagna in Afghanistan è costata, nel complesso, 785 miliardi di dollari agli Stati Uniti, secondo i dati diffusi dal Pentagono.Foto Italpress