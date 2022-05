Bologna: ragazzi di Azione Universitaria pestati in via Zamboni

Bologna, FDI: ragazzi di Azione Universitaria pestati in via ZamboniÈ 'un vero e proprio agguato, con calci e pugni che non hanno risparmiato neppure le ragazze', quello denunciato da Fratelli d'Italia e di cui sono stati vittime, ieri sera in via Zamboni a Bologna, una decina di attivisti di Azione universitaria, tra cui il consigliere comunale Stefano Cavedagna e due consiglieri di Quartiere, Dalila Ansalone (Santo Stefano) e Leonardo Bastelli (Savena).I responsabili dell'aggressione, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi- a quanto si apprende, tre ragazzi sono stati medicati sul posto, anche se almeno uno di loro, che lamenta di essere stato colpito con due cazzotti in testa e uno al costato, oggi si è recato al Pronto soccorso perulteriori accertamenti- sarebbero una ventina di giovani, alcuni dei quali, secondo le vittime, potrebbero essere attivisti del Cua (Collettivo universitario autonomo).Al momento i Carabinieri stanno controllando le immagini delle videocamere presenti nella zona esvolgendo altri accertamenti per individuare i colpevoli, mentre da Fdi fanno sapere che la denuncia da parte dei ragazzi aggrediti verrà formalizzata in giornata o nei prossimi giorni. Non manca, infine, da parte di Lisei, una critica al Comune. Per l'esponente di Fdi, infatti, non è accettabile che le istituzioni possano consentire tutto questo e non è accettabile che da anni questi soggetti imperversino liberamente ed impunemente in zona universitaria'.Secondo il consigliere regionale, dunque, 'la Giunta comunale, sostenuta anche dall'estrema sinistra, deve recidere ogni legame con i centri sociali, altrimenti è complice di quanto accade.Troppo comodo- conclude- condannare e poi non fare nulla perché cambi la situazione, come fa il sindaco Matteo Lepore'.