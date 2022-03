'Aiutiamo senza discriminare gli italiani': medici infermieri e guariti sfilano al Ministero

Aiutiamo senza discriminare gli italiani”, questo il titolo della manifestazione organizzata dal movimento politico UCDL, Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, per il giorno 29 marzo 2022, alle ore 11, innanzi al Ministero della Salute dopo la decisione del governo di accogliere i sanitari ucraini derogando all’istruttoria prevista dalla normativa vigente per l’ammissione lavorativa degli stranieri in Italia.“Abbiamo chiesto vanamente spiegazioni alla Presidenza del Consiglio e al ministero della Salute con pec formale del 22 marzo, preannunciando la manifestazione”, precisa l’avv. Erich Grimaldi, presidente di UCDL.Medici, sanitari, farmacisti e tanti cittadini, quindi, si sono dati appuntamento davanti al ministero per chiedere necessari chiarimenti su:– impiego di medici e sanitari ucraini in deroga senza istruttoria e garanzie per gli italiani;– omessa stabilizzazione di tanti sanitari precari;– omesso reintegro sanitari guariti e/o con “reazioni avverse non correlate”;– omesso reintegro cittadini e sanitari sospesi, senza garanzia assegno alimentare, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza;– illegittima proroga dell’obbligo vaccinale, in assenza di studi scientifici circa efficacia sulle varianti e nonostante la pronuncia del Consiglio di Stato della regione Sicilia e la rimessione della questione alla Corte Costituzionale;– illegittima proroga del (super) green pass, misura non sanitaria, che non consente il controllo del contagio, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza con inevitabili ulteriori danni ad imprenditori e lavoratori.