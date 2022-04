Ambasciatore russo negli Usa: 'Rischio guerra Stati Uniti-Russia'

'Gli stati occidentali sono direttamente coinvolti negli eventi attuali mentre continuano a pompare l'Ucraina con armi e munizioni, incitando così a ulteriori spargimenti di sangue. Avvertiamo che tali azioni sono pericolose e provocatorie in quanto sono dirette contro il nostro Stato. Possono condurre gli Stati Uniti e la Federazione Russa sulla via del confronto militare diretto. Qualsiasi fornitura di armi e equipaggiamento militare dall'Occidente, effettuata da convogli di trasporto attraverso il territorio dell'Ucraina, è un obiettivo militare legittimo per le nostre forze armate'. A pronunciare queste parole in una intervista odierna su Newsweek ( qui ) è l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov ().'L'operazione speciale in Ucraina è il risultato della riluttanza del regime di Kiev a fermare il genocidio dei russi adempiendo ai propri obblighi derivanti dagli impegni internazionali - ha detto Antonov a Newsweek - Anche il desiderio degli Stati membri della Nato di utilizzare il territorio di uno Stato vicino per stabilire un punto d'appoggio nella lotta contro la Russia'.'In questo contesto, la Russia non aveva altra scelta che riconoscere l'indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Poi, in conformità con il Capitolo VII, Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, con l'autorizzazione del Consiglio della Federazione Russa e in esecuzione dei Trattati di amicizia e assistenza reciproca con la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Lugansk, Presidente della La Federazione Russa Vladimir Putin ha deciso di iniziare un'operazione militare speciale. Il suo scopo è smilitarizzare e denazificare l'Ucraina al fine di ridurre le minacce militari poste dagli stati occidentali che stanno cercando di utilizzare il fraterno popolo ucraino nella lotta contro i russi'.'La Federazione Russa sta adottando le misure necessarie per preservare la vita e la sicurezza dei civili - ha affermato Antonov -. Facciamo di tutto per mantenere il normale funzionamento delle infrastrutture critiche, per garantire la legge e l'ordine e la sicurezza delle persone. Gli attacchi vengono effettuati solo su obiettivi militari ed esclusivamente con armi di alta precisione'.