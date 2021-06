Astrazeneca, caos senza fine. Per Ema resta valido per tutti

Nonostante il parere perentorio del Cts espresso appena tre giorni fa , non cambiano le raccomandazioni dell’Ema (agenzia europea per i medicinali) su AstraZeneca. Per Ema 'il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione. La fonte della disinformazione - si legge nella nota - è stato un articolo pubblicato su un giornale italiano ( qui le parole di Cavaleri ) che ha citato erroneamente uno dei nostri esperti e per il quale abbiamo chiesto una rettifica formale. Se le nostre raccomandazioni dovessero cambiare l’Ema lo comunicherà in maniera trasparente e pro-attiva ai media e al pubblico'.