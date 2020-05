Atene, verrà abbattuta la terrazza panoramica di un hotel a 5 stelle

Ad Atene, residenti e turisti potranno tornare a godere della vista dell'Acropoli: la terrazza panoramica di un hotel a cinque stelle sarà abbattuta per restituire il panorama sulla cittadella greca, cuore della civilta' ellenica nonchè uno dei siti archeologici più noti al mondo.sui templi greci. Un progetto che ha attirato però le proteste dei cittadini di Makriyianni, il quartiere che più ha risentito della costruzione. Su internet i residenti hanno lanciato una raccolta firme che ha totalizzato, riconoscendo il diritto dei cittadini a usufruire di un bene comune.'E' stata una decisione coraggiosa' ha dichiarato il sindaco di Atene, Kostas Bakoyannis, che ha aggiunto: 'L'Acropoli è cuore e anima, una parte essenziale del nostro patrimonio culturale. È molto importante che tutti possano apprezzarlo'.Dopo la crisi economica del 2012, in Grecia sono stati eliminati vari piani regolatori e norme con cui in passato si tutelava il paesaggio, anche con limiti all'altezza degli edifici. Gli investitori hanno colto l'opportunità costruendo edifici più alti o aggiungendo piani a quelli già esistenti. Da tempo gli attivisti chiedono a gran voce al governo di reintrodurre tali limitazioni.Ora, quanto alla data e alle modalità con cui il proprietario dell'hotel dovrà abbattere il roof garden, il Kas non ha fornito dettagli.