Attentato a Vienna: spari nei locali, città blindata nel terrore

Sarebbero due le vittime delle sparatorie avvenute stasera intorno alle 20 a Vienna. In simultanea, un gruppo pare di sei attentatori, armati di fucile hanno fatto irruzione in diversi locali (alcuni anche all'aperto), ferendo almeno quindici persone (il bilancio è in costante aggiornamento), tra cui un poliziotto. L'attentato è avvenuto nel centro di Vienna, nelle immediate vicinanze della sinagoga di Seitenstettengasse che al momento era chiusa.Il commando terrorista, composto da quattro attentatori, avrebbe iniziato a fuggire sparando e prendendo in ostaggio delle persone in un albergo.La situazione non è ancora definita. Vienna, che da domani sarà interessata dal lockdown serale, è ora blindata ed ora il ministro degli interni austriaco ha ordinato ai cittadini di non uscire di casa.L'attentato in simultanea in più punti della città indica un piano strutturato di azione da parte del commando.