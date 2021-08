Attentato all’aeroporto di Kabul: 20 morti, tra cui bimbi e marines

Viene aggiornato di minuto in minuto il bilancio delle due esplosioni che si sono verificate nei pressi dell’aeroporto di Kabul, che secondo fonti locali concordanti sarebbero state causate da attentati suicidi. Stando a fonti dei talebani citati dall’emittente regionale Al Jazeera i morti sarebbero venti e 53 feriti, tra loro anche bambini.Le due esplosioni si sono verificate tra l’Abbey Gate dello scalo l’hotel Baron. L’area è quella dove migliaia di cittadini afghani in possesso dei documenti validi per lasciare il Paese stavano attendendo da ore una risposta in merito a una loro eventuale evacuazione.L'ambasciatore degli Stati Uniti a Kabul ha annunciato che quattro marines americani sono stati uccisi.Fonti del governo del presidente Joe Biden rilanciate dal quotidiano britannico The Guardian hanno iniziato a indicare come possibile responsabile il cosiddetto Isis- Gruppo Khorasan (Ikrp), un gruppo armato che si autodichiara affiliato al gruppo Stato Islamico e che opera principalmente in Asia centrale e sud-orientaleL’esplosione arriva dopo i ripetuti allarmi dell’intelligence americana che, nella giornata di ieri, aveva definito “imminente” un attacco all’aeroporto dove sono in corso le operazioni di evacuazione da parte della coalizione occidentale.Il giornalista afghano Bilal Sarwarys, seguito da quasi 200mila utenti di Twitter, ha citato dei testimoni oculari dell’attacco e ha detto che “un attentatore suicida si è fatto esplodere nel mezzo di una grande folla”, mentre almeno un altro degli aggressori “ha iniziato a fare fuoco”. Il cronista ha postato una foto dei canali delle fognature situato lungo il confine esterno dell’aeroporto, scrivendo che queste “erano piene di cittadini afghani ai quali erano stati controllati i documenti, compresi donne e bambini”. Non è chiaro se il giornalista intenda dire che la deflagrazione si è verificata in quello stesso punto.