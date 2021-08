Ausl di Parma lancia i vaccini 'last minute'

L' Ausl di Parma lancia il 'last minute' per i vaccini anti Covid-19 a partire da lunedì 9 agosto. I cittadinisi potranno prenotare, con una registrazione online, la sera (19-23.59) per ricevere la dose entro 24 ore. Si inizia con un numero di posti limitati per capire se l'iniziativa funziona ed eventualmente aumentarli.La nuova modalità di adesione alla campagna vaccinale è un modo per cercare di accelerare le prime dosi. Possono prenotarsi i cittadini che devono iniziare il ciclo vaccinale e coloro che hanno gia' fissato l'appuntamento per la somministrazione della prima dose per anticiparla anche in considerazione della novita' del Green Pass.