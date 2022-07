Bagnolo in Piano: la terra trema ancora, scossa 2.8

Alle ore 10,23 la terra ha nuovamente tremato nel reggiano ed in particolare a Bagnolo in Piano, epicentro della scossa di magnituto 2.8 percepita chiaramente della popolazione registrata a 5 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Al momento non risultano danni né a persone né a cose.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.