Berlusconi, Zangrillo: 'Blando coinvolgimento polmonare'

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato e stando alle parole del Prof. Zangrillo lo sarà ancora per alcuni giorni. 'E non intendo dieci giorni, ma alcuni' - esplicita il medico del San Raffaele dove l'ex Premier è stato ricoverato per accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid. Al leader di Forza Italia è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Emersa dalla tac a cui è stato sottoposto il Cavaliere. Si tratta di un blando coinvolgimento polmonare specifica Zangrillo. 'Il tampone a cui è stato sottoposto Silvio Berlusconi il 2 settembre era programmato. Abbiamo rilevato una positività in un soggetto che ho definito asintomatico. Nel volgere di qualche ora, nella giornata di ieri, in una situazione di assoluta tranquillità'