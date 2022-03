Biden ribalta tavolo della trattativa: 'Putin è criminale di guerra'

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il presidente russo Vladimir Putin un 'criminale di guerra'. Lo ha fatto mentre lasciava un evento alla Casa Bianca a cui era presente anche la stampa.E sui social ha rincarato la dose: 'Putin sta infliggendo spaventosa devastazione e orrore all'Ucraina, bombardando condomini e reparti maternità. Ieri abbiamo visto notizie secondo cui le forze russe tenevano in ostaggio centinaia di medici e pazienti. Queste sono atrocità. È un oltraggio al mondo'.Frasi che irrompono sul tavolo della trattativa che faticosamente si sta cercando di mettere in campo tra Russia e Ucraina.Immediata la replica del Cremlino.'L'appellativo di criminale di guerra rivolto dal presidente Usa Joe Biden al presidente russo Vladimir Putin è inaccettabile'. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass. 'Riteniamo inaccettabile e imperdonabile tale retorica del Capo di Stato Usa, le cui bombe hanno ucciso centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.