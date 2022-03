Biden vieta importazioni di vodka, frutti di mare dalla Russia

Gli Stati Uniti insieme ai partner del G7 e dell’Unione europea chiederà la revoca dello status di “nazione più favorita” per la Russia, segnando così la fine di fatto degli ordinari scambi commerciali con Mosca.Lo ha detto ha Biden rispondendo a una domanda dei giornalisti durante il suo discorso pronunciato alla Casa Bianca.'Ognuna delle nostre nazioni adotterà misure per negare lo status di ‘nazione più favorita’ alla Russia. La designazione dello status di nazione più favorita significa che due Paesi hanno concordato di commerciare tra loro alle migliori condizioni possibili: tariffe basse, poche barriere al commercio e le più alte importazioni possibili consentite', ha detto Biden, secondo il quale la misura punta a ritenere il presidente russo Vladimir Putin 'ancora più responsabile della sua aggressione contro l’Ucraina'.Inoltre, ha aggiunto il presidente statunitense, gli Usa vieteranno le importazioni di vodka, frutti di mare e diamanti dalla Russia in risposta all’operazione militare in Ucraina. 'Compiremo il primo passo per impedire le importazioni di beni da diversi settori caratteristici dell’economia russa, inclusi frutti di mare, vodka e diamanti', ha affermato Biden.