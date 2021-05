Blitz alla sede Pfizer Roma: 'Stop brevetti, vaccini siano per tutti'

Un gruppo di militanti del Collettivo Militant, del Fronte della Gioventù Comunista e del Fronte Comunista stamani ha realizzato un blitz alla sede Pfizer di Roma calando degli striscioni sul tema dei vaccini e contro il Global Health Summit. L’azione lancia il corteo che da Piazza San Pancrazio partirà venerdì alle 15 e sfilerà fin sotto al ministero della Salute per opporsi al vertice globale sulla salute che vedrà la partecipazione in presenza di Draghi e della Von Der Leyen.“Ci racconteranno che hanno gestito la pandemia nel modo migliore possibile ma è la realtà a sconfessare la loro parole. Da marzo dello scorso anno insieme ai morti e ai contagiati in tutto il mondo sono saliti i profitti delle grandi imprese e delle multinazionali, profitti fatti sulla pelle e sulla salute dei lavoratori. Un esempio evidente di questa gestione fallimentare finalizzata soltanto a garantire i guadagni dei padroni è la questione dei vaccini”, dichiarano le organizzazioni.“L’azione di oggi colpisce Pfizer perché è uno dei simboli di quegli interessi economici in nome dei quali oggi si sta negando il diritto alla salute alla stragrande maggioranza della popolazione nel pianeta. Partiamo da qui per dire che serve subito una campagna vaccinale senza brevetti, gratuita ed accessibile a tutti; venerdì saremo in piazza insieme ai lavoratori e agli studenti per rivendicare il diritto alla salute e una gestione differente della crisi sanitaria ed economica. È ora di rompere con un sistema che risponde solo agli interessi di banche, multinazionali e grandi imprese ed imporre nella lotta alla crisi i bisogni delle classi popolari. Da venerdì inizierà un percorso che porterà i lavoratori ad opporsi ai 20 grandi della terra verso il G20 che si terrà a Roma ad ottobre. Non pagheremo la vostra crisi”, aggiungono.