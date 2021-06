Buone notizie da Novavax, a settembre pronto vaccino tradizionale

Il vaccino contro il Covid dell'americana Novavax ha dimostrato un'efficacia complessiva del 90,4% in uno studio di fase 3 che ha coinvolto quasi 30mila partecipanti in 119 centri americani.Novavax è un vaccino che adotta un approccio tradizionale a base di proteine. Un metodo convenzionale che utilizza pezzi purificati del virus per stimolare una risposta immunitaria.Il prodotto, sottolinea oggi Novavax, funziona anche contro le varianti di Covid, addirittura al 93%. Non ci sono state segnalazioni di coaguli di sangue insoliti o problemi cardiaci.'Questi dati mostrano livelli di efficacia elevati e riaffermano la capacità del vaccino di prevenire il Covid in una fase in cui è in corso un'evoluzione genetica del virus. Il nostro vaccino contribuirà in modo fondamentale alla soluzione dell'emergenza Covid - afferma afferma Gregory M. Glenn, presidente Ricerca & Sviluppo, Novavax - Grazie ai partecipanti allo studio, agli operatori che lo hanno reso possibile così come ai nostri sostenitori, incluso il governo degli Stati Uniti'.Novavax ha affermato che il vaccino è stato generalmente ben tollerato tra i partecipanti. Gli effetti collaterali includevano mal di testa, affaticamento e dolore muscolare ed erano generalmente lievi. L'obiettivo è produrre 100 milioni di dosi al mese entro la fine del terzo trimestre del 2021 e 150 milioni di dosi al mese nel quarto trimestre del 2021.Il farmaco può essere conservato in frigoriferi standard, il che ne facilita la distribuzione. Si prevede ora di chiedere l’autorizzazione per tale vaccino negli Stati Uniti, in Europa e altrove entro la fine di settembre.