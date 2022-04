Cala l'effetto booster, aumentano i decessi tra anziani e vulnerabili

Guardando ai numeri assoluti, tra le persone vaccinate con ciclo completo più booster che hanno avuto una diagnosi di Covid-19, nel periodo 4 febbraio-6 marzo 2022, si sono registrati 1.688 decessi (44,4% del totale), di cui 369 nella fascia 70-79 e 1.272 tra gli over 80.Tenendo conto che al 19 febbraio circa 600mila over 80 avevano ricevuto il booster da oltre 120 giorni è verosimile che un'ulteriore determinante dell'elevato numero di decessi sia rappresentata dal progressivo declino dell'efficacia vaccinale sulla malattia grave anche nelle persone che hanno fatto il richiamo.In attesa che le autorità regolatorie si pronuncino sull'estensione della quarta dose- dichiara Cartabellotta- dal punto di vista organizzativo bisogna iniziare a considerare che,di cui 3,8 milioni di ultraottantenni e quasi 5 milioni nella fascia 70-79'.Oltre al declino della copertura data del booster, un'ulteriore determinante di ospedalizzazioni e decessi può essere identificata nelInfatti, come riportato dal report Aifa monitoraggio antivirali per Covid-19 del 25 marzo 2022, dei trattamenti antivirali disponibili per pazienti non ospedalizzati sono state avviate 4.052 terapie con Paxlovid (in 42 giorni), 12.149 con Molnupiravir (in 83 giorni) e 5.100 con Remdesivir (in 83 giorni). Numeri troppo esigui, rispetto alle indicazioni di questi farmaci, raccomandati per tutti 'gli adulti non ospedalizzati per Covid-19 e non in ossigeno-terapia per Covid-19 con insorgenza di sintomi da non oltre 7 giorni e in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave'. 'Il sottoutilizzo di questi farmaci- continua Cartabellotta- è da imputare alla mancata abilitazione dei medici di famiglia alla loro prescrizione, oltre che all'erogazione esclusiva nelle farmacie ospedaliere e non in quelle territoriali. Considerato che l'accordo 2022 per la fornitura di Paxlovid ammonta a 600mila trattamenti completi (per un totale di 400 milioni di euro), in assenza di un adeguato modello organizzativo in grado di garantire la necessaria tempestività della prescrizione, si rischia concretamente che le scorte rimangano inutilizzate come già accaduto per gli anticorpi monoclonali'Al 6 aprile (aggiornamento ore 6.17) l'85,6% della popolazione (50.734.581) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+11.173 rispetto alla settimana precedente) e l'84% (49.778.737) ha completato il ciclo vaccinale (+33.970 rispetto alla settimana precedente). Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d'età (dal 99,4% degli over 80 al 37,5% della fascia 5-11), così come sul fronte dei richiami, che negli over 80 hanno raggiunto l'89%, nella fascia 70-79 l'87,9% e in quella 60-69 anni l'84,8%. Nella settimana 30 marzo-5 aprile si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 9.553 rispetto ai 14.782 della settimana precedente (-35,4%). Di questi il 25,9% è rappresentato dalla fascia 5-11: 2.479, con un calo del 32,1% rispetto alla settimana precedente. Scende ancora tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 2.049 (-34,8% rispetto alla settimana precedente). Al 6 aprile sono ancora 6,93 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 2,58 milioni protette solo temporaneamente in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni. Di conseguenza, le persone attualmente vaccinabili sono circa 4,35 milioni, un dato che continua a non tener conto delle esenzioni di cui non si conosce il numero esattoAl 6 aprile (aggiornamento ore 6.17) sono state somministrate 64.792 quarte dosi. In base alla platea ufficiale (791.376), aggiornata al 9 marzo, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è dell'8,2% con nette differenze regionali: dallo 0,8% del Molise al 36,7% del Piemonte.'Restano del tutto ingiustificate- sottolinea Cartabellotta- le esigue coperture e le eterogeneità regionali, tenendo conto che i pazienti immunodepressi che necessitano della quarta dose a completamento del ciclo sono noti alle Asl e raggiungibili tramite chiamata attiva. Tutti i dati confermano che la campagna vaccinale si è ormai fermata- conclude il presidente della Fondazione Gimbe- nonostante 4,35 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2,55 milioni con dose booster. I tassi di copertura vaccinale, infatti, nell'ultimo mese hanno registrato incrementi davvero esigui'. Tra il 6 marzo e il 5 aprile le coperture con almeno una dose segnano un esiguo +0,1, passando da 85,5% a 85,6%, mentre quelle con ciclo completo sono cresciute di soli 0,4 punti percentuali, passando da 83,6% a 84%. Anche le coperture delle terze e quarte dosi procedono a rilento, con incrementi pari rispettivamente a 2,4 e 6,3 punti percentuali (rispettivamente 81,1% vs 83,5% e 1,9% vs 8,2%) nonostante l'inizio più tardivo e l'estesa platea vaccinabile. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità dimostrano che l'efficacia sulla diagnosi è sostanzialmente stabile dal 48,8%per i vaccinati con due dosi entro 90 giorni al 47,2% per i vaccinati da più di 120 giorni e sale al 68% dopo il richiamo e che l'efficacia sulla malattia severa è sostanzialmente stabile dal 73% per i vaccinati con due dosi entro 90 giorni al 75,2% per i vaccinati da più di 120 giorni e sale al 91,1% dopo il richiamo. Complessivamente nelle persone vaccinate con ciclo completo (più eventuale dose di richiamo), rispetto a quelle non vaccinate, nelle varie fasce d'età si riduce l'incidenza di diagnosi (del 31,5-65,9%), ma soprattutto di malattia grave (del 55-86,4% per ricoveri ordinari; del 67,7-88,9% per le terapie intensive) e decesso (del 54,8-91,4%)