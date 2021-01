Caos in USA: scontri con fan di Trump nel giorno di Biden

Con un'azione senza precedenti, i fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill per protestare contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. La polizia non è stata in grado di fermarli, e i fan del presidente uscente, sono entrati nell'edificio, mentre il Congresso era riunito per ratificare la vittoria del democratico Joe Biden. Per evitare una grande irruzioni gli agenti hanno sparato. Negli scontri anche fisici diversi feriti, anche una donna tra i manifestanti.La sicurezza ha inoltre disinnescato due ordigni, due tubi bomba, piazzati dai manifestanti uno negli uffici del Comitato nazionale repubblicano e uno al Campidoglio. Tredici persone sono state arrestate