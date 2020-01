Caso Gregoretti, Pd e M5S ora chiedono di votare su Salvini dopo il 26

Il presidente della Giunta delle immunità del Senato Maurizio Gasparri ha chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti, avanzando la proposta ai senatori all’inizio della nuova riunione della Giunta di palazzo Madama.

I membri della Giunta per le immunità del Senato che fanno parte della maggioranza di governo (M5s-Pd-Iv), invece, hanno chiesto di rinviare il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti, previsto per il 20 gennaio, a dopo le elezioni regionali del 26 di questo mese.

“Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità”. Lo dice Matteo Salvini, commentando la richiesta del Movimento 5 Stelle.