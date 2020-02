Caso Gregoretti, Senato dà l'ok: Salvini andrà a processo

L’aula del Senato ha autorizzato il processo nei confronti di Matteo Salvini, respingendo l’ordine del giorno di Forza Italia contrario al processo. Le Lega, su indicazione del suo stesso leader, è uscita dall’Aula e non ha votato. A favore del processo Pd, M5s, Leu e Iv. Contrari Forza Italia e Fdi.

All’atto dell’avvio delle votazioni (che resteranno aperte fino alle 19), hanno votato contro l’odg di Forza Italia almeno 154 senatori. Per negare il processo a Salvini sarebbero serviti almeno 160 voti a favore dell’ordine del giorno. I voti favorevoli all’ordine del giorno di Forza Italia sono stati al momento dell’apertura della votazione 73, 6 in meno dei componenti dei gruppi di Fi e Fdi, un senatore si è astenuto. “E’ un pericolosissimo precedente. Chiunque qui dentro può trovarsi nella situazione in cui si è trovato Salvini. E’ come se qualcuno avesse chiamato l’allora ministro Maroni a rispondere dei respingimenti perche’ c’era una sentenza” in un’aula di Tribunale. Il campo di gioco individuato dal tribunale dei ministri “e’ un campo di gioco scorretto pericoloso e non accettabile“, ha detto la senatrice Fiammetta Modena a nome di Forza Italia nell’aula del Senato dopo la relatrice Erika Stefani.



All'ex ministro dell'Interno il tribunale del ministri contesta l'ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti, rimasti per 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019.