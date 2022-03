Colloquio Draghi-Putin: il primo chiede pace, il secondo Rubli

Un’ora circa di colloquio telefonico nel pomeriggio tra il premier Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi riportate dall'agenzia Dire. I temi del colloquio telefonico, stando ad una nota del Cremlino, gli aggiornamenti sui colloqui russo-ucraini che si sono tenuti ieri a Istanbul e “chiarimenti” sulla decisione di Mosca di passare ai rubli nei pagamenti delle sue forniture di gas naturale.Draghi ha ribadito la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace, in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia. Il presidente Putin ha descritto il sistema dei pagamenti del gas russo in rubli. I due leader hanno concordato sull’opportunità di mantenersi in contatto. Il premier italiano ha sottolineato l’importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco, per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale.Nel testo, rilanciato da Ria Novosti e da altre agenzie di stampa moscovite, si legge: “Su richiesta del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, Vladimir Putin ha informato sull’andamento dei colloqui tra i rappresentanti russi e ucraini, il cui ultimo incontro si è tenuto ieri a Istanbul”. Nella nota si riferisce ancora: “Sono stati forniti anche chiarimenti in relazione alla decisione di passare ai rubli nei pagamenti per le forniture di gas naturale ad alcuni Paesi, tra i quali l’Italia