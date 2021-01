Conte cerca aiuto: 'Crisi senza fondamento, andiamo avanti'

Il presidente del Consiglio mette sul piatto della bilancia la delega ai Servizi, annuncia che nominerà una persona di sua fiducia, chiedendo però di tenere fuori l’Intelligence dalle polemiche. E sottolinea di non voler mantenere l’interim dell’Agricoltura. Ma soprattutto ‘apre’ alla legge elettorale di tipo proporzionale, provocando l’ira della Lega, e ad una “riforma fiscale non piu' rinviabile”.

L’obiettivo è arricchire l’alleanza con “il contributo politico d formazioni che si collegano alle migliori tradizioni democratiche, liberali, popolari, socialisti” . E allora chi ha idee e progetti e vuole vestire i panni del “costruttore' per un progetto per il Paese 'sappia che questo e' il momento giusto per contribuire a questa prospettiva', aggiunge il premier. Con un’apertura anche a quelle forze delle opposizioni che “hanno contributo a superare alcuni passaggi critici” e presentato “proposte concrete'.

“Ora si volta pagina”, serve “un governo coeso”, oggi sono a riferire di una 'crisi senza fondamento'. Il premier Giuseppe Conte ha inaugurato con la camera dei deputati il passaggio parlamentare della fiducia al Parlamento. Domani il difficile, cruciale, passaggio in Senato dove, dopo lo strappo di Italia Viva, sarà necessario il coinvolgimento di altre forze cosiddetta 'responsabili'. Europeiste e anti-sovraniste, chiuedendo di la porta della maggioranza a Renzi, mai citandolo ma affermando che “ non si può cancellare quanto accaduto” .

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.