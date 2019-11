'Cori razzisti inventati': a Verona centrodestra diffida Balotelli

Diffidare legalmente il calciatore Mario Balotelli e “tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente“. Questa la richiesta contenuta dalla mozione presentata ieri dal consigliere comunale veronese Andrea Bacciga (Battiti per Verona), dopo quando accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia.

Secondo la mozione, Balotelli sarebbe uscito dal campo accusando la tifoseria del Verona di aver intonato cori razzisti ma “nessuno presente allo stadio udiva tali ululati, né il pubblico presente, né la panchina del Brescia né i giornalisti presenti”. In seguito all’avvenimento, che ha portato anche ad una sospensione della partita, “iniziava subito una campagna mediatica contro la città di Verona”. Di qui la mozione, che recita: “Non è più accettabile che Verona sia messa sul banco degli imputati pur quando, come in questo caso, non è accaduto nulla“.