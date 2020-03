Coronavirus in Italia: 2313 casi nuovi e 196 morti in un giorno

Giornata drammatica in termini numerici per la diffusione del coronavirus in Italia rispetto a ieri si registrano 2313 casi nuovi e 196 morti in più. Ad oggi la percentuale dei decessi sul totale dei casi è del 6,6%. Sono infatti 12.462 i casi totali oggi 11 marzo ( 2313 più di ieri ), le persone attualmente positive sono 10.590,e 1045 guariti. Tra i 10.590 positivi 1028 sono in terapia intensiva e 5838 ricoverati.Sono questi i dati presentati in conferenza stampa oggi dal Capo della protezione civile Angelo Borrelli.